Tamaulipecos se cuelgan el oro

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas sigue destacando a nivel internacional y es que en esta ocasión los tamaulipecos Horacio Berrones y Vicente Frías se terminaron colgando la presea de oro en la disciplina de softbol del Campeonato Panamericano U23, el cual se desarrolla en Pampa, Argentina.

México, que terminó con marca de cinco victorias y una derrota, además de tres carreras recibidas, asegurar el pase al Mundial de la especialidad a celebrarse el próximo año en Colombia el 25 de abril al 3 de mayo de 2026.

Con este idéntico récord al de la selección anfitriona, Argentina. Debido a esta igualdad y a la suspensión de la final por condiciones climáticas adversas determinación tomada por la comisión técnica y la comisión de árbitros del torneo, ambas selecciones fueron declaradas campeonas y compartieron el primer lugar del podio.

Canadá se quedó con la medalla de bronce tras cerrar con un balance de cinco triunfos y dos derrotas, mientras que Venezuela ocupó el cuarto puesto con marca de 4-3.