Maestro de la UAT rompe récord panamericano en pesas

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

El atleta tamaulipeco y orgullo victorense César “El Chango” Vallejo ha hecho historia en el Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas 2025, al coronarse campeón continental en la categoría M35-88kg y establecer un nuevo récord panamericano.

El evento, organizado por la Pan-American Master Weightlifting Federation, se llevó a cabo del 14 al 18 de mayo en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, y reunió a los mejores representantes de cada país del continente americano. Vallejo, quien también es maestro en la Facultad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participó como representante de México tras conseguir las marcas necesarias para clasificar.

Con un levantamiento de 117 kg en arranque y 153 kg en envión, para un total de 270 kg, Vallejo no solo se llevó la medalla de oro, sino que también impuso un nuevo récord panamericano en su categoría, superando a los representantes de potencias como Ecuador y Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, Vallejo expresó:

“Me siento muy feliz, muy contento y emocionado por el resultado, ya que es una meta que me había trazado hace años y hoy ya es una realidad. Agradezco infinitamente a mi familia, a mis amigos y a la gente que me apoya y me da buena vibra siempre, como también a mis patrocinadores Lycan Fitness, Training Store, Proshell, The WODGO, Judah Prime y al Instituto Tamaulipeco del Deporte, su apoyo fue fundamental para que participara en este evento y durante mi preparación día a día”.

El atleta también dedicó un mensaje especial a su entrenador y amigo de toda la vida, Óscar Puga:

“Tengo un agradecimiento especial a mi amigo y entrenador Oscar Puga, quien desde hace 25 años me ha acompañado en este camino, creyendo siempre en mí desde el día 1. Me apoyó desde aquella primera competencia de halterofilia en la que me llevó a participar en San Luis Potosí, en el año 2000, cuando apenas tenía 9 años de edad. A él, como entrenador, le debo muchos logros deportivos, entre ellos, este principalmente”.

Gracias a este importante triunfo, César Vallejo se ha clasificado para el Campeonato Mundial Master de Levantamiento de Pesas, que se celebrará en septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Ahí, “El Chango” buscará consagrarse como el mejor del mundo y romper el récord mundial en su categoría.