Capeluto separado de Correcaminos tras actos de indisciplina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Luego de la derrota por 4-1 ante Irapuato, el Club de Futbol Correcaminos enfrenta un nuevo episodio interno, tras confirmarse la separación del jugador Juan Manuel Capeluto Olivera del primer equipo, debido a actos de indisciplina registrados en el vestidor.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, tras el encuentro disputado el pasado fin de semana, se originó una bronca interna entre algunos integrantes del plantel, situación que llevó al cuerpo técnico a tomar medidas inmediatas.

A través de un comunicado oficial, el club informó:

“El Club de Futbol Correcaminos informa que el jugador Juan Manuel Capeluto Olivera ha sido separado del primer equipo por decisión del Cuerpo Técnico, derivado de aspectos disciplinarios y de competencia interna.

El jugador continuará entrenando por tiempo indefinido con el equipo de Correcaminos Liga Premier”.

Con esta determinación, el atacante uruguayo seguirá vinculado a la institución, pero no participará con el conjunto de Liga de Expansión MX mientras se resuelve su situación.

Correcaminos buscará retomar la estabilidad en el vestidor y mejorar su desempeño deportivo tras una racha de resultados adversos que ha generado tensión dentro del plantel, esta semana descansa y en la siguiente jornada enfrenta a Dorados en el duelo por el último lugar de la tabla.