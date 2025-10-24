Anuncian fecha para “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”

Andrés A. Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Este jueves fue anunciada, por segundo año consecutivo, la fusión de los Premios Estatales de la Juventud y del Deporte, en el evento denominado “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de ambos certámenes, los cuales se llevarán a cabo el próximo 5 de diciembre, teniendo como sede tentativa el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

“Será un gran evento donde se premiará tanto al talento juvenil como al deportivo”, expresó Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas.

Añadió que “en lo que concierne al Premio Estatal del Deporte, lanzamos la convocatoria el pasado 13 de octubre, con base en los lineamientos de la CONADE. La cerraremos el próximo 24 de octubre en medios digitales y el 29 de octubre en medios físicos, para que todos los deportistas y entrenadores puedan enviar sus propuestas”.

Explicó que, para esta edición, el premio contempla 14 categorías, entre ellas: Deporte Infantil, Juvenil, Élite, Entrenador, Deportista Adaptado, Veterano y No Federado, además de las cinco categorías de Periodismo Deportivo, que son: Crónica, Entrevista, Videorreportaje, Reportaje y Fotografía.

Virués Lozano destacó que este año se registra un incremento en la premiación económica: el Deportista del Año y el Entrenador del Año recibirán 75 mil pesos, mientras que las demás categorías pasan de 15 mil a 20 mil pesos. En el caso del Periodismo Deportivo, el monto sube de 10 mil a 15 mil pesos por categoría.

“Cabe señalar que, si un atleta repite en la premiación, solo se le entregará una medalla, mas no el incentivo económico”, aclaró.

Por su parte, el titular del INJUVE Tamaulipas, Óscar Azael Rodríguez Perales, explicó que el apartado correspondiente al Deportista Juvenil 2025 fue transferido al INDE, “ya que ellos son los expertos en el área deportiva”.

“En esta ocasión, la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud se abrirá a partir del 23 de octubre y permanecerá disponible hasta el 20 de noviembre. Pasamos de 10 a 9 categorías, debido a que la de Atleta Juvenil 2025 fue trasladada al INDE”, precisó Rodríguez Perales.