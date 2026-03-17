Tenemos que seguir mejorando: Ramírez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de llevarse la serie ante Abejas de León y comenzar con el pie derecho, la jugadora de CorreBasket Femenil, Hazel Ramírez, reconoció que el equipo tiene que mejorar.

“Se ganó la serie que es lo importante, logramos comenzar bien la temporada dentro de la Liga (LNBP), esto nos ayudó a tener nuestras primeras dos victorias”.

Dijo que se tiene que trabajar más duro y corregir las fallas que se tuvieron en el segundo juego de la serie ante Abejas de León, “tenemos pocos días trabajando juntas, pero estamos evolucionando de la mejor manera para lograr conseguir nuestro primer objetivo que es calificar dentro de las mejores 4 de la Liga”.

Explicó que es impresionante el apoyo del jugador número seis en la duela del ‘Nido universitario’, “la verdad fue algo increíble lo que pudimos ver en la duela del Gimnasio, ver como la gente te inyecta a seguir adelante, pero la presión que ejerce sobre el rival es impresionante algo que no se ve en otras duelas”.