Correcaminos quiere abrir Playinn en casa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de haber perdido los dos compromisos de la serie ante Diablos de CDMX, Correcaminos de básquetbol, aún tiene la posibilidad de abrir los Playinn en casa, esto depende del resultado que obtenga ante el equipo de Fuerza Regia en la serie de la Temporada 2025 de la LNBP.

Actualmente el representante de la UAT, esta en el lugar 10 de la tabla general, asegurando ya su participación en los Playinn, teniendo un récord de 11 victorias y 15 derrotas.

Cifras que lo tienen empatados con Panteras Negras y El Calor, equipos que buscan una no ser superados por Correcaminos, ya que ellos son ocho y nueve de la tabla general.

Si el torneo terminará así el “Ave universitaria” estaría enfrentando ni más ni menos que Halcones de Xalapa, quien en la última serie ya aseguró el puesto número siete de la tabla general.

La última serie

Es por ello que Correcaminos viajará este jueves a la ciudad de las montañas, para enfrentar a Fuerza Regia en la Arena Mobil a las 20:15 horas, donde el equipo dirigido por Luis García Sevilla estará buscando dar la sorpresa.

Ambos compromisos se estarán jugando a las 20:15 horas, viernes y sábado.

Por su parte el equipo de El Calor estará enfrentando en casa a los Diablos Rojos de CDMX este próximo viernes a las 20:15 horas en un duelo en el que los capitalinos quieren asegurar su pase directo a los Playoffs.

Mientras que Panteras viaja a Zacatecas para jugar ante Mineros a las 20:05 horas en la duela del Gimnasio “Profr. Marcelino Gonzalez”, los días viernes y sábado