Fabián Salas se perdería el resto del Apertura 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El jugador de Correcaminos, Jesús Fabián Salas Hernández, estaría fuera el resto del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, debido a una intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

Así lo informó el club a través de un comunicado oficial.

“El Club de Fútbol Correcaminos informa que nuestro jugador Jesús Fabián Salas Hernández fue sometido a un procedimiento quirúrgico el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Actualmente se encuentra en recuperación, por lo que estará fuera de las actividades futbolísticas.

Una vez concluido su proceso de rehabilitación, retomará sus actividades deportivas con la misma entrega y compromiso que lo caracterizan.

Toda la familia Correcaminos le desea una pronta y exitosa recuperación”, expresó la institución.

En lo que va del torneo, Fabián Salas ha disputado 299 minutos en cinco encuentros, cuatro de ellos como titular, además de marcar un gol en la victoria 2-0 sobre Tlaxcala en el estadio Tlahuicole.