Invitan a carrera atlética por el 50 aniversario del Tec Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria celebrará su 50 aniversario con diversas actividades, entre ellas una carrera atlética de 5 kilómetros que se realizará el próximo 11 de octubre a las 7:00 horas.

La competencia contará con una ruta demandante, con salida y meta en las instalaciones del Instituto. El recorrido incluye el paso por la joroba del Eje Vial, para después tomar en línea recta el bulevar Adolfo López Mateos hasta la calle 12, donde los corredores emprenderán el regreso al Tec.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos e incluye una playera conmemorativa, número de participante, medalla, hidratación y acceso a la convivencia posterior.

Además, los corredores podrán participar en la rifa de una motoneta, una pantalla y otros atractivos premios.

Las inscripciones se encuentran abiertas en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y en Massey Ferguson.