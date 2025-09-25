Árbitros piden erradicar la violencia

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Ante el incremento de acoso y agresiones de las que son víctimas durante la prestación de sus servicios como árbitros de fútbol, el grupo autonombrado Los Extraditables hizo llegar oficios a diversas autoridades, solicitando que se apliquen sanciones ejemplares a quienes mantengan actitudes contrarias al espíritu deportivo y al juego limpio.

De acuerdo con los documentos enviados, se notificó tanto al INDE Tamaulipas, como a la Dirección de Deportes del Municipio y a la Unión de Ligas, para que impidan el uso de los espacios deportivos a aquellas personas que incurran en violencia física o verbal contra los silbantes.

“Lamentablemente, es cada vez más frecuente presenciar situaciones de violencia en los campos de juego, muchas de las cuales se dirigen contra los árbitros, quienes cumplen una labor fundamental para el desarrollo del deporte.

Estas agresiones no solo atentan contra la integridad de los jueces, sino que también deterioran el ambiente deportivo, fomentan la intolerancia y alejan a las familias y a las nuevas generaciones de la sana competencia”, exponen en el documento.

Encabezados por Iván Rodríguez, solicitaron la modificación de la Ley, en específico del artículo 368 sexies del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que establece: “Comete el delito de violencia en espectáculos deportivos quien, en un evento deportivo, encontrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado para ese fin, o en los espacios de estacionamiento o calles circundantes inmediatas al mismo, cometa por sí o incite a otros a cometer actos que produzcan lesiones a terceros o daños a bienes muebles o inmuebles.”

En el documento también denuncian a dos elementos por presunta violencia, acreditados como jugadores en diversas ligas mediante tarjetones, solicitando sanciones en contra de Jorge Antonio Córdova Castillo y Rodrigo García.

Este tipo de denuncias ha permitido que personas que incurren en actos violentos sean boletinadas y, en consecuencia, se les impida practicar deporte en distintas ligas.

Actualmente, la Comisión de Deportes del Congreso del Estado se encuentra realizando foros con la finalidad de reformar la Ley de Cultura Física y Deporte, por lo que se considera oportuno abordar este tema para prevenir y sancionar este tipo de conductas.