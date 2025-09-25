INDE Tamaulipas vence a la Oficina del Gobernador y avanza a semifinales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con un contundente marcador de 4-1, el equipo del INDE Tamaulipas derrotó a la Oficina del Gobernador y aseguró su pase a las semifinales de la Copa Gobernador 2025.

El encuentro se disputó en el estadio Marte R. Gómez, donde el INDE mostró mayor contundencia ofensiva. Apenas en los primeros minutos, Efraín Maldonado abrió el marcador con un potente disparo desde los linderos del área para el 1-0.

La respuesta llegó poco después: Felipe Colunga aprovechó un rechace del arquero para asistir a Alan Delgado, quien empujó el balón al fondo de las redes para empatar 1-1.

En la parte complementaria, la actuación del silbante Alejandro Perales generó polémica al no señalar una mano dentro del área, lo que provocó fuertes reclamos de la Oficina del Gobernador. Sin embargo, el árbitro mantuvo su decisión.

El INDE no perdonó y retomó la ventaja con gol de Leo Castro, quien definió con un disparo cruzado para el 2-1. Más tarde, Maldonado volvió a hacer gala de su potencia con otro disparo de larga distancia que puso el 3-1. Finalmente, Andrés Arce selló la victoria con una jugada individual en la que recortó a la defensa y definió el 4-1 definitivo.

Con este resultado, los pupilos de Manuel Virués Lozano se instalan en semifinales y esperan rival para seguir en busca del título.