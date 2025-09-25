Aun hay muchos temas en el aire sobre la reforma electoral: INE de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de septiembre. -Hay muchos temas en el aire en relación con la reforma electoral y requieren de un amplio análisis, razón por la cual el Instituto Nacional Electoral (INE) estará la expectativa de cómo avance el proyecto de reforma.

Sergio Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, prefirió que entre las ideas podría estimarse la desaparición de los Organismos Públicos Electorales (OPLES), lo que daría fin para en funcionamiento del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM)

En entrevista indicó que «hay muchos temas que están todavía en el aire en cuánto a la reforma electoral, en el INE estamos esperando realmente que se defina lo que es propuesta que habrá llegado el congreso para discutirse de reforma electoral».

Ruiz Castellot también dijo «hay muchos temas interesantes, hay temas que requiere mucho análisis y los OPLES son instituciones que tienen una razón de ser».

El funcionario electoral señaló que el INE estará obligado a aplicar las reformas que se aprueben «el INE o si llega a transformarse en una institución con otro nombre, pues lo que busca es cómo cumplir el espíritu de la ley, atender la letra de la Ley».

En ese sentido subrayó que si al INE le toca organizar elecciones en el ámbito estatal y federal se verán obligados a hacerlo.

Sin embargo Ruiz Castellot sostuvo que aun falta un largo tramo para saber en qué termina la reforma electoral, además de que en INE cuenta con la capacidad para realizar las tareas que desean impuestas por la ley.