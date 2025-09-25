En Tamaulipas, podrían diputados prohibir cirugías plásticas para menores de edad

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de septiembre.-Las cirugías plásticas que solo tienen fines estéticos, podrían prohibirse en Tamaulipas para los menores de edad, debido a los riesgos que representan, afirmó el médico y diputado local Alberto Moctezuma Castillo.

Señaló que después de enterarse del caso de una menor de 14 años fallecida en Durango por una cirugía plástica, se han encendido las luces de alerta en todo el país.

Moctezuma Castillo dijo que, además, los adolescentes podrían caer en manos de las clínicas que se instalan con falsos médicos que no están certificados en la especialidad.

El diputado local refirió «debe de estar prohibido, una persona menor de edad no tiene el criterio o la opinión para autorizarse una cirugía estética, no hay necesidad de esa situación y ya vemos las consecuencias”

El legislador de El Mante dijo que actualmente la Ley no tiene establecida esa prohibición, pues basta con el consentimiento de uno de los padres para que un menor de edad se someta a una operación estética. “La ley no marca una edad límite o mínima para acceder a las cirugías plástica”.

Moctezuma Castillo refirió que es posible que en Tamaulipas se opte por legislar en el tema y poner una prohibición cuando la cirugía no tiene alguna justificación médica, situación que no afectaría a nadie que tenga la mayoría de edad.

El diputado también recordó que ha habido múltiples pronunciamientos para que se frene la operación de quirófanos irregulares que realizan operaciones estéticas, luego de que en una clínica de Reynosa

En agosto del 2025, una mujer estadounidense murió en Reynosa al realizarse una cirugía plástica en una clínica que operaba de manera irregular. En ese sentido el diputado local dejó la puerta abierta para ser él mismo quien, como médico, presente al Congreso del Estado una iniciativa para establecer la prohibición de cirugías estéticas para menores de edad en Tamaulipas.