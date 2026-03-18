Ante Calor debemos ser más intensos: Jordi

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coach de CorreBasket Femenil, Jordi Vizcaíno, señaló que para su próxima serie de la Temporada 2026 de la Liga Caliente de la LNBP Femenil, ante el Calor de Cancún el “Ave universitaria” debe de ser más intensa.

“Comenzamos bien la temporada, se logró llevarse la serie ante Abejas de León y esto nos ayuda a trabajar para nuestro próximo rival que será ante Calor, es por ello que debemos de jugar de manera más intensa y con esto sumar una victoria más en nuestro récord”.

A su vez dijo que es más fácil trabajar los errores que se tuvieron con una victoria, la cual ayuda al equipo a estar más tranquilo.

“Venimos de menos a más en este inicio de la temporada, pero no podemos cometer los mismos errores que en los dos primeros juegos, es por ello que el equipo debe de estar bien concentrado para poder ganar nuestra primera serie como visitante”.

Actualmente ambos equipos tienen un récord de 2-0 en la competencia, ya que el equipo de Calor venció Santas de San Luis Potosí.

Cabe señalar que la serie estará arrancando este jueves a las 19:15 horas en la duela del Poliforum de Calor. Mientras que el segundo juego será el viernes a la misma hora y en la misma sede.