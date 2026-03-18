Los Sambitas se coronan campeones en la Copa Premier

Ciudad Victoria, Tamps.— La Academia Samba Rosas vivió un fin de semana exitoso al proclamarse campeona en dos categorías dentro de la Copa Premier, donde sus equipos demostraron talento, disciplina y el fruto del trabajo que realizan día a día en los entrenamientos.

En la categoría 2015-2016, los Sambitas se mantuvieron invictos en la fase de grupos y en la gran final vencieron 3-2 a Correcaminos Mante para quedarse con el título. En esta categoría, Santiago Montes fue reconocido como portero menos goleado, mientras que José Saldívar obtuvo el campeonato de goleo.

Por su parte, la categoría 2020-2021 avanzó a la final tras sumar dos victorias y un empate en la fase de grupos. En el partido por el campeonato derrotaron 3-1 a Soccer Praderas, destacando Edgar Elizondo como goleador del torneo.

El director general de la academia, Sergio Samba Rosas, destacó que el proyecto mantiene como prioridad el proceso formativo de los niños.

“Estamos muy contentos con el trabajo de entrenadores y padres de familia. Esto es trabajo constante y entender los procesos formativos de los niños sin forzarlos. Nuestra prioridad es que disfruten y aprendan”, señaló.

Con estos resultados, la Academia Samba Rosas continúa consolidando su proyecto deportivo, apostando por el fútbol formativo, los valores y la alegría de jugar.