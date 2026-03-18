Niegan trasfondo político en movimientos al interior del gabinete estatal

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de marzo.- Los cambios en el gabinete los gobiernos estatal, no tienen trasfondos políticos ni tienen el fin de enviar un mensaje a los morenistas de Tamaulipas, afirmó el diputado local Armando Zertuche Zuani.

El legislador de Reynosa sostuvo que se trata de decisiones de caracter ejecutivo que apuntan a un proceso de mejora continua en la administración pública de Tamaulipas.

«Yo creo que las decisiones debieron haber estado muy bien pensadas. Es una costumbre política, siempre dicen que a partir del tercer año se deben hacer cambios».

El diputado de Morena subrayó «creo que estos cambios obedecen a decisiones ejecutivas, no hay trasfondo político».

Zertuche Zuani descartó que esto signifique que los funcionarios que salen hayan hecho un mal trabajo «qué quiere decir esto, que de alguna manera no se está descalificando el desempeño de los compañeros que ya se retiran, dieron sus frutos, tuvieron su oportunidad y vienen tiempos de renovaciones».

También descartó que los cambios en el gabinete puedan afectar la glosa del informe, en la que próximamente el Congreso citará a los titulares de las diferentes Secretarías estatales.

Reconoció que además, se puede esperar que después del mensaje que sobre su informe dará el gobernador Américo Villarreal el próximo lunes 23, sucedan más cambios al interior de gabinete estatal.