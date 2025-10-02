Arrancan los Playinng

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este jueves y viernes, se de inicio los Playinng Liga Caliente de la LNBP, entre Correcaminos ante Panteras Negras.

Ambos compromisos están pactados a las 20:30 horas en la duela del Auditorio Hermanos Carreón, donde Correcaminos buscará traerse la serie a casa, para jugarla el lunes 6 de octubre a las 19:15 horas en el “Nido” Universitario.

Correcaminos finalizó en el noveno puesto de la tabla general, cerrando de la temporada con 11 triunfos y 17 derrotas.

Por su parte el equipo de Aguascalientes, alcanzó el puesto número ocho de la tabla general con 12 victorias y 16 derrotas.

Cabe señalar que los Playinng se estarán definiendo al ganar dos de tres juegos, por lo que es necesario que Correcaminos venza en un partido a su rival para regresar el 6 de octubre al ‘Multi’ de Ciudad Victoria.