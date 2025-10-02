Cumplen con Jornada 4 en Torneo de Voleibol para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con cuatro partidos que hicieron vibrar la duela del Gimnasio Multidisciplinario, se celebró con éxito la Jornada 4 del Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios, Maestros y Empleados del CU Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Estos encuentros se celebraron la noche del martes, en donde la Dirección de Nóminas logró la victoria tras derrotar 25/9 y 25/23 al equipo de Amor por la Ciencia, mientras que la Dirección de Infraestructura Tecnológica cayó 11/25 y 4/25 ante Escolares.

Por otra parte, en un duelo intenso, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades enfrentó a la escuadra del SUTUAT, imponiendo condiciones en el primer set 25/13, pero las cosas se complicaron en el segundo set cayendo 16/25, obligando el rival a jugar un tercer set donde triunfaron 15/8.

Además, Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias también lograron el triunfo en tres sets ante Organización y Normatividad con parciales de 25/7, 4/25 y 15/3, manteniendo el invicto en la presente temporada.

Este jueves se celebrará la Jornada 5 a partir de las 19:00 horas en la cancha norte con el duelo entre Vaqueros FIC y Escolares y a las 19:45 horas Video Conferencias enfrentará a D.I.T.; en la cancha sur, a las 19:00 horas, Búhos de Derecho jugarán contra la Dirección de Nóminas y cerrarán la jornada a las 19:45, Organización y Normatividad ante Alces FCEH.