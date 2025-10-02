ROCKIES SE QUEDA CON LA VICTORIA

Ciudad Victoria.- En juego correspondiente a la categoría 2A Femenil de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, el equipo de Rockies se impuso 5-1 a Rangers en el Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos).

Desde el inicio, Rockies tomó la ventaja con carreras de Vanessa del Valle y Edith de Leija en la parte baja de la primera entrada, colocando la pizarra 2-0.

Rangers reaccionó en la apertura de la segunda entrada gracias a Sofía Becerra, quien cruzó el plato para acercar a su equipo 2-1.

Sin embargo, Rockies amplió la diferencia en el tercer inning con anotaciones de De Leija y Dania Plata, para el 4-1 parcial. En la sexta entrada, Maines Turrubiates selló la cuenta con la quinta carrera, dejando el marcador definitivo en 5-1.

Rangers buscó una remontada hasta la séptima entrada, pero no logró hacer daño y, tras consumarse los tres outs, Rockies aseguró la victoria. La pitcher ganadora fue Abigail Botello, pieza clave en el triunfo de su equipo.