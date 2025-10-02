Tamaulipas, en el Top 3 de la Paralimpiada

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Gran actuación es la que está teniendo Tamaulipas en la edición 2025 de la Paralimpiada Nacional de la CONADE, al ubicarse dentro de los tres primeros lugares del medallero paralímpico.

Actualmente, la delegación cueruda suma 17 medallas, siendo la disciplina de paranatación la que más preseas ha aportado: dos de oro, cinco de plata y seis de bronce.

En esta disciplina, el tamaulipeco más destacado ha sido Santiago Fonseca Ramírez, quien conquistó cinco medallas para el estado: una de oro, tres de plata y una de bronce.

Por su parte, la disciplina de boccia también aportó preseas al medallero con dos oros y una plata.

En ciclismo contrarreloj, el altamirense Guadalupe Sandoval consiguió una medalla de plata.

Gracias al respaldo de Manuel Virués Lozano, director del Instituto Tamaulipeco del Deporte, los atletas siguen demostrando grandes resultados para Tamaulipas.