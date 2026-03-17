Tamaulipas será sede del Campeonato Nacional de Primera Fuerza

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tuvieron que pasar más de dos décadas para que el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo regresara a Tamaulipas, teniendo como sede la pista del Estadio Marte R. Gómez del 5 al 7 de junio.

Al ser el evento más importante de esta disciplina en el país, donde además se buscarán boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en República Dominicana, se espera la participación de más de 500 atletas provenientes de todo el país.

La presentación oficial se realizó la mañana de este lunes en el Estadio Marte R. Gómez, con la presencia del director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano; el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez; el presidente de Mundo de Atletismo en México, René Valdez del Pardo, y el presidente de la Asociación Estatal de Atletismo, Horacio Delgado Lemus.

“1988 fue el último evento que se realizó aquí en Victoria, donde se buscó fomentar la cultura del deporte durante la administración del exgobernador Américo Villarreal Guerra”, expresó Manuel Virués Lozano, titular del INDE Tamaulipas.

Asimismo, resaltó que para la realización de este campeonato ha sido fundamental el trabajo coordinado con distintas dependencias estatales, destacando el respaldo de la Secretaría de Bienestar Social, encabezada por Silvia Casas, así como la sinergia con la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, dirigida por Benjamín Hernández Rodríguez, para potenciar el impacto del evento en la entidad.

Durante el anuncio se informó que se espera la participación de alrededor de 500 atletas provenientes de diferentes estados de la República, quienes competirán en las distintas pruebas del programa oficial.

En cuanto a la participación local, Virués Lozano adelantó que alrededor de 15 atletas tamaulipecos competirán en busca de alcanzar las marcas necesarias para clasificar a competencias internacionales.

“Tenemos un grupo importante de atletas que vienen creciendo y que tendrán la oportunidad de competir en casa. Sin duda será una gran vitrina para que puedan buscar marcas rumbo a compromisos internacionales”, señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó la importancia de contar con este tipo de eventos, ya que generan turismo deportivo, el cual ha tenido un gran impacto en el estado.

“Se espera una derrama económica de más de 7 millones de pesos que estará generando este evento solo para Ciudad Victoria, ya que no solo llegarán los 500 atletas, sino también sus entrenadores, delegados y acompañantes, lo que ayuda mucho al turismo deportivo”.

Explicó que, además de este evento, se contempla la realización de diversas actividades deportivas en distintas partes del estado para que el turismo deportivo continúe creciendo.

En tanto, el presidente de Mundo de Atletismo en México, René Valdez del Pardo, destacó que la elección de Tamaulipas como sede responde al trabajo que se ha realizado en la entidad en materia deportiva.

“Tamaulipas es una sede muy importante para el atletismo nacional. Se ha hecho una buena inversión en infraestructura deportiva y eso fue clave para tomar la decisión, así como el apoyo del gobernador Américo Villarreal. Además, el clima de esta región es muy similar al que se vive en Centroamérica, lo cual también ayuda a los atletas en su preparación para competencias internacionales”, comentó.

Finalmente, reiteró que Tamaulipas cuenta con un clima muy similar al de República Dominicana y explicó que se espera la clasificación de por lo menos 50 atletas.

“Se esperan medallistas mundiales y centroamericanos, por lo que será una gran competencia la que se vivirá en Tamaulipas”.