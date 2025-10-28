Hasta 2026, el ‘Marte’ tendrá nuevo alumbrado

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda, anunció que el nuevo sistema de alumbrado del Estadio Marte R. Gómez estará listo hasta el mes de enero de 2026.

“Ya se encuentra en proceso de licitación, el cual durará alrededor de un mes. A más tardar en diciembre comenzarán los trabajos y en enero estarán concluidos”, señaló el funcionario estatal.

Cabe mencionar que estas fechas coincidirán con el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos estaría debutando en la jornada 2.

Actualmente, el inmueble ubicado en el 17 Carrera Torres presenta más de 40 lámparas dañadas, lo que ha provocado una deficiente iluminación. Esto ha generado críticas a nivel nacional, ya que el estadio no cuenta con la luz necesaria para los encuentros nocturnos.

Por lo pronto, Correcaminos cerrará sus partidos en casa este viernes a las 19:00 horas, en el mismo escenario, dentro de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025.