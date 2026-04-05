Frustración y Demanda de Renuncia por Descalificación Injusta de Boxeador de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 05 de abril del 2026

En Zacatecas, un joven boxeador tamaulipeco de 16 años fue descalificado por default en un torneo regional de la CONADE, pese a haber ganado legítimamente su derecho a competir. Su padre denunció públicamente, y a través de un video, la negligencia de los delegados de Tamaulipas y exigió su renuncia inmediata.

Explicó que Servando López, campeón estatal en los 75 kilos, viajó con la delegación de Tamaulipas y recibió incluso el uniforme oficial con su apellido. Todo indicaba que pelearía el sábado, según lo informado por los delegados.

La mañana del viernes, entre 7 y 8, se realizó el pesaje oficial. Servando no se presentó porque los delegados le habían asegurado que su combate sería hasta el sábado y que no debía pesarse ese día. El resultado: perdió por default.

“Esto se me hace frustrante, tengo mucho enojo, tristeza y dolor… le arrebatan las ilusiones a un muchacho de 16 años que ha entrenado duro para representar dignamente a Tamaulipas”, expresó el padre en un video difundido en redes sociales.

El padre responsabilizó directamente a los delegados de Tamaulipas, calificando su actuación como “incompetente e indefendible”, y pidió al gobernador Américo Villarreal que tome cartas en el asunto. “Si no renuncian, que los borre el gobierno del estado”, sentenció.

Mientras Servando se cuidaba en su alimentación y verificaba su peso en una báscula aparte, la desinformación oficial lo dejó fuera del torneo. “Ganar o perder arriba del ring es honorable, pero perder por errores burocráticos es lamentable”, dijo su padre.

La denuncia motivó una serie de expresiones y comentarios de apoyo al joven boxeador, con llamados a que se actúe contra los delegados responsables. La indignación se multiplicó en redes sociales, donde se exigió justicia y respeto al esfuerzo de los deportistas.

El caso se suma a un clima de desconfianza en el deporte tamaulipeco. Apenas el 30 de marzo, el INDE abrió una investigación contra la Asociación de Gimnastas por irregularidades en la afiliación de clubes desde 2019 y 2020.

Estos hechos, junto con las denuncias en gimnasia, demuestran que se están viviendo irregularidades que afectan directamente a los deportistas tamaulipecos. Es un urgente llamado de atención a las autoridades deportivas que encabeza Manuel Virués Lozano, para que se garantice orden, transparencia y respeto al esfuerzo de los jóvenes atletas