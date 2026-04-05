Egresados de secundaria ingresan a media superior con rezago

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 05 de Abril del 2026

El subsecretario de Educación Media Superior, Igor Crespo Solís, reconoció que muchos jóvenes ingresan a este nivel con bajo aprovechamiento académico derivado de su paso por la educación básica, lo que se refleja en problemas de desempeño y en la deserción escolar.

“Es un hecho que los alumnos llegan con rezagos, y aquí depende de cada subsistema implementar estrategias para nivelar conocimientos y acabar con esas brechas. Se requieren cursos propedéuticos y acciones específicas para igualar las condiciones de ingreso de los jóvenes”, señaló.

El funcionario subrayó que las matemáticas son una de las áreas críticas que requieren refuerzo, pues el bajo rendimiento en esta materia impacta directamente en la permanencia y aprovechamiento de los estudiantes en la media superior.

Además del reto académico, Crespo Solís destacó que el crecimiento demográfico de los últimos dos o tres años ha incrementado la demanda de espacios educativos en todo el país, y particularmente en Tamaulipas, donde el bono demográfico se concentra en jóvenes de entre 15 y 20 años.

Ante este panorama, dijo que es necesario seguir creciendo en infraestructura para atender la demanda y garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación media superior. “La cobertura debe ir acompañada de calidad y de estrategias de nivelación, porque de lo contrario el rezago se convierte en deserción”, puntualizó.

Para finalizar, el subsecretario aseguró que el compromiso de la Secretaría de Educación es trabajar en ambos frentes: nivelar académicamente a los estudiantes y ampliar la infraestructura educativa, para que ningún joven quede fuera de las aulas y todos tengan la oportunidad de continuar su formación.