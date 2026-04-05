Pugnará Manuel Muñoz para que “verdes” encabecen candidaturas.

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 05 de Abril del 2026

El dirigente estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, afirmó que las candidaturas que se otorguen en futuras alianzas deben ser encabezadas por militantes y simpatizantes del Verde, y no por perfiles externos que llegaron prestados desde otros partidos.

“Quienes militan y son parte del Verde son los que deben tener las oportunidades en las candidaturas. Yo sí voy a pugnar para que sean verdes los que encabecen todas y cada una de las posiciones que se nos den en caso de una coalición total o parcial”, expresó.

Muñoz Cano se pronunció en contra de que figuras como Carlos CantuRosas, Mario López y Pepe Braña, actuales diputados federales, vuelvan a competir bajo las siglas del Verde. “Ellos tienen derecho a buscar la reelección en el partido donde hoy militan, pero por el Verde no. Tenemos que darle espacio a los verdes, a quienes son parte de este gran proyecto”, subrayó.

El dirigente reconoció que algunos legisladores prestados desde Morena han mostrado respeto y congruencia, como el caso de Casandra de los Santos, quien decidió afiliarse al Verde. Sin embargo, lamentó que otros hayan desdeñado al partido que los llevó a la Cámara de Diputados. “En política nada ni nadie es para siempre, cada quien esculpe su propia ruta. Pero nosotros estamos construyendo un proyecto de largo plazo”, dijo.

Muñoz Cano destacó que el Partido Verde en Tamaulipas cuenta ya con casi 40 mil afiliados, lo que refleja el crecimiento y la consolidación de la fuerza política. “Agradecemos a las miles de familias que nos han abierto las puertas de sus hogares. Eso nos fortalece y nos anima a seguir caminando y escuchando a la gente”, señaló.

El dirigente aseguró que el Verde intensificará su presencia en todo el territorio tamaulipeco durante el resto del año, con el objetivo de consolidar un proyecto propio y dar voz a sus militantes. “Vamos a redoblar esfuerzos, a intensificar la presencia del Verde en cada comunidad. Este es un proyecto de mediano y largo plazo”, concluyó.