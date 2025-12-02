Autoridades de Educación en Tamaulipas Descartan Fuga de Alumnos por Inseguridad en Bachilleratos

Por José Gregorio Aguilar

El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Igor Crespo Solís, afirmó categóricamente que no se han registrado oficialmente casos de deserción forzada o movilidad de estudiantes debido a problemas de inseguridad en los planteles de nivel bachillerato a lo largo del estado.

Crespo Solís destacó que, por el contrario, la entidad ha logrado absorber la demanda educativa en este nivel, alcanzando una cobertura del 104%. Subrayó que ningún municipio ha reportado que la inseguridad sea el motivo por el cual un estudiante no pueda acceder a la educación media superior.

Además, el funcionario aseguró que la cobertura de personal docente y catedráticos en las escuelas de este nivel también es total y no se han presentado inconvenientes relacionados con la seguridad para el profesorado.

El Subsecretario mencionó la existencia de la beca universal Benito Juárez como un apoyo clave para prevenir el abandono escolar. Sin embargo, reconoció desconocer el periodo exacto durante el cual se sigue otorgando el beneficio a aquellos estudiantes que causan baja, aunque señaló que el índice general de deserción en Tamaulipas es de 1 de cada 10 alumnos.

Finalmente, se indicó que tienen identificados a los estudiantes que provienen de educación básica y que requieren apoyo educativo a través de USAER mientras cursan el bachillerato. Aunque no tenía el dato exacto de educación especial en ese momento, se comprometió a compartirlo posteriormente