Fortalecen liderazgo y gestión directiva en Educación Media Superior de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con la participación de 126 directores de planteles de Educación Media Superior (EMS) se realizó la primera sesión del Taller de Formación Continua “Acompañamiento del Director al Proceso de Enseñanza”, en la Preparatoria 2 “Lic. Aniceto Villanueva Martínez”.

El objetivo de este taller fue fortalecer el liderazgo académico y la gestión directiva en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos, puntualizó Gil Marcelino Aguilar Cuesta, director de Educación Media Superior y representante del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís.

“El propósito es consolidar el liderazgo y la gestión directiva, así como promover espacios de análisis, reflexión y colaboración entre los distintos subsistemas educativos. Hoy nos reunimos con el firme compromiso de compartir experiencias y establecer acuerdos que contribuyan a la mejora continua de la educación en nuestro estado”, señaló.

Explicó que el taller se desarrollará a lo largo del ciclo escolar 2025-2026 y contempla seis sesiones de cuatro horas cada una, en las que se abordarán cuatro ejes temáticos: normatividad, liderazgo, trabajo en equipo y planeación.

Las dinámicas estarán organizadas en 13 grupos de análisis, moderados por 32 facilitadores previamente capacitados.

Comentó que, con este programa de formación continua, la Secretaría de Educación de Tamaulipas alcanzará la meta de 520 líderes educativos capacitados, entre directores, subdirectores académicos y jefes de departamento, consolidando así una visión estratégica y colaborativa en la conducción de los planteles.

Aguilar Cuesta subrayó que la participación de directivos de subsistemas estatales, federales y municipales permitirá enriquecer los procesos de enseñanza y fortalecer el sistema educativo de Tamaulipas.

Resaltó que este esfuerzo representa un paso firme hacia la consolidación de una educación media superior de calidad humanista y transformadora, acorde con la visión que promueve el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya y fomenta el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.