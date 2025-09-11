Sensibiliza Guardia Estatal de Género a personal de la SSPT y a la ciudadanía sobre la prevención del suicidio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, policías de la Guardia Estatal de Género implementaron la campaña “Conectando con la Vida”, con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y ciudadanía en general que reside en diferentes colonias de Ciudad Victoria.

A través de esta iniciativa se difundió la importancia de trabajar de la mano ciudadanía y dependencias gubernamentales para prevenir este problema de salud pública que a nivel global registra más de 720 mil casos anuales de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hemos atendido reportes en esta situación, afortunadamente han salido bien, hemos tenido una pronta y una efectiva intervención; pero por eso es nuestro fin, concientizar y que se haga visible para que la ciudadanía también forme parte de esta prevención”, manifestó la policía “A” Martha Yuridia Méndez Rodríguez.

Además de la colocación de listones amarillos, distintivos de esta acción colectiva, se exhortó al personal operativo a mantenerse vigilantes de su salud mental y a continuar trabajando con humanismo ante estos casos.

La SSPT reitera el llamado a comunicarse a los números de emergencia: 911 y 089 en caso de requerir apoyo ante estas situaciones.