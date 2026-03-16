Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 marzo.- La zafra cañera en Tamaulipas podría cerrar el próximo mes de mayo con una producción cercana a un millón 900 mil toneladas de caña de azúcar, una cifra que colocaría al ciclo actual entre los más favorables para los productores de la entidad.

Las proyecciones del sector estiman que el volumen final de cosecha se ubique entre un millón 800 mil y un millón 900 mil toneladas, lo que representaría una recuperación respecto a la temporada anterior, cuando la producción registró una ligera disminución.

El diputado local Vicente Verástegui Ostos señaló que las condiciones del campo han sido favorables durante el ciclo, lo que permite anticipar un buen rendimiento para los cañeros de la región sur del estado.

El legislador explicó que la actividad productiva se concentra principalmente en los municipios de El Mante y Xicoténcatl, donde se ubica la principal zona cañera de Tamaulipas y donde los productores esperan alcanzar las metas previstas.

Recordó que la zafra inició el pasado 15 de noviembre con expectativas altas de producción, impulsadas por la calidad del cultivo y por las condiciones climáticas que han permitido mantener el desarrollo adecuado de la caña.

Uno de los factores que podría influir positivamente en los resultados es la calidad del material cosechado, lo que favorecería un mejor rendimiento durante el proceso de molienda en los ingenios azucareros.

Esta situación también podría reflejarse en mejores condiciones de comercialización para el próximo año, lo que representaría un beneficio directo para los productores y para las familias que dependen de la actividad cañera.

El legislador sostuvo que la región cañera de El Mante y Xicoténcatl es una de las más relevantes del estado por la generación de empleos y la derrama económica que produce cada temporada, por lo que confió en que el cierre de la zafra confirme las expectativas positivas del sector.