Fundación Marcelo Olán Mendoza envía ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones en Veracruz

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En un gesto de solidaridad que trasciende fronteras estatales, la Fundación Marcelo Olán Mendoza envió varias toneladas de alimentos, agua embotellada y artículos de limpieza a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en el estado de Veracruz.

El apoyo partió desde Reynosa, ciudad donde la fundación ha mantenido una presencia constante durante nueve años de labor altruista, brindando asistencia a familias vulnerables en Tamaulipas. Esta vez, la ayuda se extendió a los “hermanos veracruzanos”, como expresó el propio Marcelo Olán, fundador y promotor de esta iniciativa.

La entrega incluyó productos de primera necesidad, recolectados y organizados por voluntarios de la fundación, con el objetivo de atender a las familias que perdieron bienes materiales y enfrentan condiciones precarias tras las lluvias torrenciales.

“La solidaridad no tiene límites geográficos. Hoy, como tamaulipecos, extendemos la mano a quienes más lo necesitan en Veracruz”, expresó Olán en redes sociales.

Desde su creación, la Fundación Marcelo Olán Mendoza se ha distinguido por su trabajo en asistencia alimentaria, brigadas médicas, entrega de útiles escolares y apoyo en desastres naturales. Su labor ha sido reconocida por diversas organizaciones civiles y medios locales.

Este nuevo envío reafirma el compromiso de la fundación con los valores de empatía, acción comunitaria y justicia social, en un momento donde miles de familias veracruzanas requieren apoyo urgente.