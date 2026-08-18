TRIELTAM anticipa elecciones con alta litigiosidad

Por José Gregorio Aguilar

Martes 18 de Agosto del 2026

El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Édgar Iván Arroyo Villarreal, advirtió que el proceso electoral de 2027 podría registrar un alto nivel de judicialización, derivado de la competitividad entre partidos y candidatos en la renovación de alcaldías y diputaciones locales.

El magistrado explicó que cada contienda refleja la intensidad del debate político y que, en consecuencia, se espera una mayor cantidad de medios de impugnación ante las instancias jurisdiccionales. “Los procedimientos especiales sancionadores suelen multiplicarse cuando los actores se adelantan o se ofertan como opción política”, señaló.

Arroyo Villarreal subrayó que el papel del Tribunal es garantizar que las demandas se resuelvan conforme a la legalidad y constitucionalidad, y que el uso de los mecanismos legales no debe interpretarse como un signo de debilidad del proceso electoral, sino como parte del derecho ciudadano a inconformarse.

Recordó que en el proceso 2020-2021 se recibieron alrededor de 100 medios de impugnación relacionados con resultados electorales, mientras que en la contienda 2023-2024 la cifra bajó a 40. “La cantidad de asuntos no define la calidad de la elección, sino el ejercicio de derechos”, puntualizó.

El magistrado aclaró que incluso cuando se presentan múltiples recursos, ello puede legitimar aún más los resultados, al confirmar que las actuaciones estuvieron apegadas a la ley. “No porque alguien presente diez impugnaciones significa que la elección estuvo equivocada”, dijo.

Arroyo Villarreal insistió en que la judicialización es reflejo de la competencia política y no necesariamente de irregularidades. Sin embargo, reconoció que los partidos Acción Nacional y Morena son los que más recurren a instancias jurisdiccionales, al ser los que suelen disputar los primeros lugares en las elecciones.

Con este panorama, el TRIELTAM se prepara para un proceso 2027 marcado por la litigiosidad, reiterando que su función será dar certeza jurídica y garantizar que la voluntad ciudadana se respete en cada municipio y distrito del estado.