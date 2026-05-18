Imparables los atletas tamaulipecos; ganan trece medallas más en la Olimpiada Nacional 2026

Tamaulipas tuvo una destacada jornada de sábado dentro de la Olimpiada Nacional al conquistar un total de 13 medallas: seis de oro, cuatro de plata y tres de bronce en las disciplinas de atletismo, judo, karate y frontenis.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que estos resultados reflejan el trabajo de atletas y entrenadores, además del respaldo al deporte impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En atletismo Sub-16 varonil, Axel Ramos Camacho, de Nuevo Laredo, ganó la medalla de oro en lanzamiento de disco bajo la dirección del entrenador Francisco Arrazola.

En salto con garrocha, Luis Diego Delgado Gutiérrez obtuvo la medalla de oro y Diego Jovanni Lara Rodríguez la plata. Ambos atletas representan a Matamoros y son entrenados por Enrique Muñoz Iracheta.

En judo Sub-18, Bella Solís Lizárraga, de Tampico, se coronó campeona nacional en la división de -40 kilogramos.

Rafael García Estrever, también de Tampico, conquistó la medalla de oro en la categoría de 73 kilogramos tras vencer en la final al representante de Baja California.

Alberto Zamora Moctezuma obtuvo la medalla de plata en la división de 66 kilogramos, mientras que Axel Gabriel González Huerta consiguió el bronce en la categoría de -81 kilogramos.

Desde Ciudad Victoria, Samia Pérez García logró medalla de bronce en la división de -57 kilogramos. Los judocas fueron dirigidos por los entrenadores Eduardo Araujo Martínez y Cecilia Martínez Aguilera.

En karate, Luis Eduardo Ortiz Torres ganó la medalla de oro en combate individual +70 kilogramos de la categoría 14-15 años, bajo la dirección del entrenador Norberto San Juan López Alvizo.

Daniel Adrián Sánchez Ramos consiguió plata en kata individual varonil y posteriormente sumó otra medalla de plata junto a Edgar Zúñiga Cedillo y Darién Julián Ramos del Ángel en kata por equipos, dirigidos por Alfredo Ramos Ramírez.

En la rama femenil, Irene Guadalupe Sánchez Sánchez, Odette Guadalupe Meillón Ferretiz y Ximena Durán Reyes obtuvieron medalla de bronce en kata por equipos cadete femenil 14-15 años, con la dirección de Yesica del Ángel Carbajal y Alfredo Ramos.

En frontenis, Irving Hernández Espinosa y Abel Hernández se proclamaron campeones nacionales para aportar dos medallas de oro más a la delegación tamaulipeca.

Con estos resultados, Tamaulipas continúa sumando actuaciones destacadas dentro de la Olimpiada Nacional y está por encima de la media nacional en el medallero.