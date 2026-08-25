Pereyra quiere festejar los 46 años con triunfos

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras conseguir una histórica victoria en Morelia y regresar a los primeros puestos de la clasificación, el entrenador de Correcaminos, Gabriel “Místico” Pereyra, aseguró que el siguiente paso para su equipo será encontrar el equilibrio que le permita mantenerse como protagonista durante todo el torneo.

El estratega reconoció que el triunfo como visitante tuvo un sabor especial, no solamente por conseguirse en una cancha complicada, sino porque llegó después del duro golpe que representó perder en casa ante Tapatío.

“La semana fue muy buena de trabajo, muy completa. Empezamos con mucho dolor por no haber podido ganar. El sentimiento pegó muy fuerte en el plantel y queríamos ir a buscar tres puntos”, señaló.

Pereyra consideró que, por el trabajo realizado desde el inicio del torneo, Correcaminos merece mantenerse peleando en la parte alta de la clasificación.

“El equipo, como venía trabajando, merecía continuar dentro de los primeros lugares y, gracias a Dios, se pudo lograr. Regresamos a estar dentro de los primeros puestos, que es donde nos gusta, y ahora hay que continuar con ese trabajo”.

BUSCA EQUILIBRIO

Más allá de los resultados obtenidos hasta el momento, el “Místico” dejó claro que uno de los principales aspectos a corregir será la irregularidad, ya que pretende construir un equipo capaz de mantener un rendimiento constante durante las 15 jornadas.

“Necesitamos ser un equipo más equilibrado en cuanto a resultados, que no tengamos esos altibajos de ganar, perder, ganar, perder o empatar. Necesitamos encontrar el equilibrio y en eso estamos trabajando”.

Añadió que mientras Correcaminos consiga mayor estabilidad tanto ofensiva como defensivamente, se convertirá en un adversario complicado para cualquiera.

“Mientras más equilibrados seamos, vamos a ser un rival de peligro para cualquier contrincante”.

QUIERE HACER DEL MARTE UNA FORTALEZA

De cara al compromiso del viernes, Pereyra enfatizó la importancia de recuperar terreno en el Estadio Marte R. Gómez y convertir la localía en una de las principales fortalezas de los universitarios.

Explicó que terminar en una buena posición de la tabla no solamente representa mantenerse entre los protagonistas, sino obtener una ventaja importante pensando en una eventual Liguilla.

“La intención es hacerte fuerte de local porque, por el sistema de competencia que tenemos, en Liguilla el local tiene ventaja deportiva en las primeras instancias. En cuartos de final y semifinal, con el empate global, pasarías por la mejor posición en la tabla”.

Actualmente, Correcaminos registra una victoria y una derrota en casa, balance que Pereyra pretende inclinar nuevamente a su favor.

“Necesitamos que el saldo sea siempre positivo. Algo que me propuse también es que este equipo tenga más victorias que derrotas en el torneo. Ese es un objetivo y para eso necesitamos ganar el viernes”.

CELEBRA LOS 46 AÑOS DE CORRECAMINOS

En el marco del 46 aniversario de Correcaminos, Gabriel Pereyra destacó la importancia de que jugadores y cuerpo técnico conozcan la historia del club y comprendan lo que significa representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El entrenador señaló que durante la celebración tuvo oportunidad de conversar con integrantes de la directiva y personas ligadas a los orígenes de la institución, quienes compartieron detalles sobre el nacimiento y crecimiento del conjunto naranja.

“Es lindo saber de la historia, que los jugadores sepan cómo inició el equipo, el esfuerzo y qué es lo que representamos. Siempre lo tenemos presente y se lo recalco a los chicos”.

Pereyra enfatizó que representar a una institución educativa también implica una responsabilidad fuera de la cancha.

“Necesitamos trabajar con mucho profesionalismo, mucha disciplina y ser un ejemplo para los más jóvenes. Eso es muy importante”.

Finalmente, el estratega felicitó a la afición y a quienes forman parte de la historia naranja, esperando que la celebración por los 46 años venga acompañada de triunfos.

“Felicidades para todos, felicidades para el aficionado, felicidades para el club. Esperamos todo este mes disfrutarlo mucho y qué mejor que con buenos resultados”.