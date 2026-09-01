Se cumplió uno de los objetivo: Edson

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a que Correcaminos no pudo hacer valer su condición como local, la semana pasada al empatar 0-0 con Alacranes de Durango, el arquero Edson Resendez, señaló que hay puntos buenos por rescatar, esto ya que el equipo jugó con 9 hombres casi todo el segundo tiempo.

“Se rescató un punto que es lo importante. Y de igual manera el equipo por fin logra colgar el primer cero en el campeonato”.

Cabe señalar que el último cero que logró Correcaminos fue en el mes de marzo, ante Venados en la jornada 9 del Clausura 2026.

“Estamos cerca de sumar en casa que nos daría mucha alegría”, esto luego de rescatar un punto de los seis que han disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

Dijo que toda esta semana se va a trabajar para lograr regresar al sendero del triunfo, “se viene Piratas un equipo que se caracteriza por ser sumamente defensivo, tendremos que ir a Veracruz a traernos los tres puntos”.