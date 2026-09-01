“Tendremos que echar mano de los chicos”: Místico

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante las expulsiones de Gerardo Moreno y Walter Ortega, además de las lesiones que aquejan al plantel de Correcaminos, el estratega de la UAT, Gabriel “Místico” Pereyra, reconoció que tendrá que recurrir a jugadores del equipo de Liga Premier para afrontar los próximos compromisos.

“No quiero perder otro hombre. Vienen las expulsiones y vamos a tener que darle minutos a chicos que están trabajando bien”, expresó el técnico argentino.

Pereyra explicó que las bajas lo han obligado a utilizar futbolistas en posiciones distintas a las habituales, aunque destacó que han respondido de buena manera cuando han sido requeridos.

Como ejemplo mencionó el caso de Alan Ruiz, quien presentó una molestia en la rodilla, situación que obligó al cuerpo técnico a realizar ajustes y echar mano de Oliver Pérez.

Pese a las ausencias, el “Místico” descartó que Correcaminos luzca como un equipo improvisado o “parchado”, al considerar que cuenta con un plantel con la calidad suficiente para competir.

“Nosotros tenemos un plantel muy bueno, entonces vamos a darle”, señaló.

El estratega universitario reconoció que el panorama no es el ideal debido a la cantidad de jugadores que se encuentran fuera de actividad, a lo que ahora se suman las dos suspensiones por expulsión.

“No es lo ideal, ¿por qué? Porque tenemos muchos lesionados y ahora tenemos dos jugadores que no van a poder estar en el siguiente partido, pero con el equipo que iremos va a ser competitivo”, sentenció.

De esta manera, Correcaminos tendrá que recurrir a la profundidad de su plantel y abrir la puerta a elementos de la Liga Premier para cubrir las bajas de cara a su próximo compromiso.