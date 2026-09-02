SINAITSA logra acuerdos y mesa de seguimiento tras protestas en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 02 de septiembre del 2026

El dirigente del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud (SINAITSA), Omar García, informó que tras las manifestaciones realizadas el lunes en municipios como Reynosa y Victoria, se alcanzaron acuerdos importantes con autoridades estatales y se estableció una mesa de seguimiento para atender las demandas laborales pendientes.

De entrada, destacó que uno de los avances más relevantes fue el compromiso de formalizar los periodos de desintoxicación, considerados como “vacaciones de riesgo” para personal de salud, lo que permitirá que los trabajadores puedan tomarlos sin afectar la atención médica en las unidades.

Otro punto acordado fue la distribución inmediata de uniformes, cuya entrega estaba pendiente desde meses anteriores. El dirigente aseguró que ya existe un borrador de los acuerdos que será firmado con la presencia de delegados sindicales como testigos de honor.

En materia de compensaciones, se reconoció la necesidad de pagar correctamente el tiempo extraordinario: doble jornada en días laborales y triple pago en domingos, como establece la ley. “Esto no se estaba cumpliendo, pero ya se tomó nota de la irregularidad y se corregirá”, afirmó García.

El sindicato también exigió transparencia en los estímulos mensuales y en los procesos escalafonarios, para que los beneficios y ascensos se otorguen de manera equitativa a todos los trabajadores, sin importar su afiliación sindical.

“No puede haber manipulación ni privilegios, los derechos son para todos”, subrayó.

Respecto al personal transferido al IMSS Bienestar, el dirigente del SINAITSA señaló que también enfrentaban irregularidades en pagos y estímulos, situación que fue reconocida por las autoridades y que deberá resolverse en la mesa de seguimiento.

Omar García estimó que alrededor de 2,500 trabajadores en todo el estado resultaron afectados por estas irregularidades, incluyendo personal de unidades transferidas y hospitales como el General de Victoria.

Para concluir, el representante de los trabajadores celebró la apertura al diálogo y la instalación de la mesa de seguimiento como un paso clave para garantizar que los acuerdos se cumplan. “Lo importante es que habrá continuidad y vigilancia en cada compromiso, porque los trabajadores necesitan certeza y respeto a sus derechos”, concluyó