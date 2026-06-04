Tendrá la UAT representación en la red ambiental más grande del mundo

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que encabeza el Rector Dámaso Anaya Alvarado, fortalecerá su presencia internacional con la incorporación del académico Miguel Ángel Dávila Ruiz a una comisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande del mundo.

El docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, resultó seleccionado como integrante de la Commission on Education and Communication (CEC) para el periodo 2026-2029, con lo cual impulsará la participación de la UAT en espacios globales de investigación, educación y sostenibilidad.

Resaltó que este organismo internacional con sede en Suiza, reúne a gobiernos, organizaciones y especialistas de todo el mundo comprometidos con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible, consolidándose como una de las principales autoridades internacionales en materia ambiental.

En cuanto a su participación, señaló que fue asignado a los grupos de trabajo NatureForAll, Meso America y Nature Based Education, desde donde colaborará con especialistas de diversas regiones del mundo en proyectos relacionados con la educación ambiental, la conservación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El especialista en turismo sostenible, Adaptación basada en Ecosistemas (AbE/EbA) y planificación azul-verde, destacó que este nombramiento representa una oportunidad para fortalecer la vinculación académica internacional y generar beneficios para la comunidad universitaria.

“Esto es un triunfo de la UAT, de México y, sobre todo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Todo este conocimiento y experiencia terminará multiplicándose en las aulas de nuestra alma mater”, afirmó.

Asimismo, señaló que a través de esta colaboración internacional se contribuirá sin duda a la generación de nuevos proyectos de investigación, “todo este conocimiento y experiencia terminará multiplicándose en las aulas de nuestra alma mater”, afirmó.

El Dr. Dávila Ruiz manifestó su interés de promover que más docentes y estudiantes de la UAT participen en organismos y redes internacionales de colaboración científica, fortaleciendo la presencia de la universidad en escenarios globales.

Con esta incorporación, la FDCSV, bajo la dirección del Dr. Edy Izaguirre Treviño, suma presencia en uno de los principales espacios internacionales de diálogo y colaboración en materia ambiental, en una etapa en la que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo el liderazgo del Rector Dámaso Anaya Alvarado, busca ampliar sus vínculos con redes académicas y científicas de alcance global.