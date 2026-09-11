Rompió el récord, cumplió una promesa… ahora quiere 515 kilos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de convertirse en el hombre más fuerte del mundo al levantar 511 kilogramos en peso muerto durante el World Deadlift Championships 2026, celebrado en la Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra, el victorense Raúl “Tayzon” Flores aseguró que con esta hazaña cumplió la promesa y el objetivo que se había trazado.

Tras superar por un kilogramo el récord mundial anterior de 510 kilos, que pertenecía al islandés Hafþór Björnsson, conocido como “La Montaña” por su participación en Game of Thrones, el tamaulipeco destacó que detrás de este logro existen años de disciplina, constancia y sacrificio.

“El secreto siempre fue cumplir mi promesa, la cual ya cumplimos. Tenemos más objetivos, existen más sueños. ¿El secreto?… No hay como tal. Como tú lo dijiste, la disciplina fue la clave. Yo nunca me guié por la motivación, ya que esta se llega a acabar”.

Expresó que levantar más de 500 kilogramos no es algo imposible y aseguró que otra persona puede conseguirlo si existe constancia y trabajo detrás de la preparación.

“Esto es gracias a la constancia, a trabajar seis o siete horas diarias”.

A su vez, explicó que sus jornadas no se limitaban únicamente a ocho o 12 horas de trabajo, sino que llegaban a extenderse hasta 18 horas al sumar el tiempo destinado a sus entrenamientos.

“Con este logro se rompe cualquier tabú, ya que, de acuerdo con nuestra genética, no es común sobresalir en este deporte, debido a que normalmente lo dominan los europeos”.

Detalló que, tras conquistar el récord mundial, ya existen propuestas de marcas internacionales interesadas en patrocinarlo y adelantó que su siguiente objetivo ya está puesto en 2027.

“Tras este triunfo ya nos fijamos metas para 2027. Dependerá mucho del estado de salud en el que nos encontremos, pero queremos lograr los 515 kilogramos”.

A sus 26 años, Raúl Abraham Flores Castro ha tenido una evolución meteórica dentro de los deportes de fuerza. Tras comenzar en el powerlifting y dar el salto al strongman en 2021, necesitó apenas cinco años para alcanzar la cima y romper el récord mundial de peso muerto.

Antes de consolidar su hazaña en Inglaterra, el mexicano ya había demostrado su nivel competitivo. En 2025 levantó 453.5 kilogramos; posteriormente registró 480 kilos en competencia y consiguió tres repeticiones con 470 kilos durante sus entrenamientos.

Además, el pasado 25 de agosto alcanzó de manera extraoficial los 504.04 kilogramos, una muestra de que se encontraba cada vez más cerca de la marca que finalmente pulverizó en Birmingham.

Ahora, con el récord mundial en sus manos, “Tayzon” Flores ya tiene un nuevo número en la mira: 515 kilogramos en 2027.