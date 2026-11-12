Cuerudos acecha el liderato de ALEDSA

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La pelea por el liderato de la categoría Di-Oro de la Liga Regional de Veteranos de Victoria se mantiene cerrada, luego de disputarse 21 jornadas, con apenas dos puntos de diferencia entre ALEDSA FC y Cuerudos, equipos que encabezan la clasificación general.

ALEDSA FC se mantiene en la cima con 53 unidades; sin embargo, Cuerudos le pisa los talones con 51 puntos, manteniendo abierta la disputa por el primer puesto.

En la tercera posición aparece Ébanos, con 44 unidades, aunque comienza a perder terreno respecto a los punteros. Un punto por debajo se encuentran Loma Alta y Deportivo Alvarado, ambos con 43.

La pelea por los siguientes puestos también luce apretada, con La Presa y Horacio Terán empatados con 42 puntos, mientras que SS Azteca se mantiene cerca con 39 unidades.

Por su parte, Deportivo Garli ocupa la novena posición con 36 puntos, seguido por Obrera Jr., que acumula 30. Más abajo aparecen Santander Jiménez, con 26 unidades, y Colegio de Abogados, con 21.

En la parte baja de la clasificación se encuentran Panadería Don Loncho y Chotaga, ambos con 16 puntos, mientras que Est. Torna CIMED suma 15 unidades.

Finalmente, Guadalupe Mainero registra ocho puntos, Deportivo Rey cuenta con seis y Furia Azul permanece en el fondo de la tabla general con apenas dos unidades.

Con la competencia avanzando, ALEDSA FC buscará conservar la cima, mientras que Cuerudos intentará aprovechar cualquier tropiezo del líder para arrebatarle el primer puesto de la categoría Di-Oro.