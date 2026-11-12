¡Tamaulipecos listos para las semifinales del Grupo Oro!

Por: Ricardo Flamarique

Monterrey, Nuevo León.- La Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano entra en su etapa decisiva con la disputa de las semifinales de la categoría Prepas Veteranos, Grupo Oro, donde cuatro equipos buscarán su boleto a la gran final.

Los encuentros están programados para este jueves, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Gaspar Mass, escenario que recibirá a los protagonistas de esta fase eliminatoria.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonicen Prepa 9 y Prepa 22, donde los primeros llegan como amplios favoritos tras completar una temporada perfecta con marca de seis victorias y ninguna derrota.

El conjunto de Prepa 9, que cuenta entre sus filas con Hugo Monroy y Fabrizio Quijano, buscará mantener su paso invicto y dar un paso más rumbo al campeonato.

Sin embargo, enfrente tendrá a una Prepa 22 que, pese a finalizar la fase regular con récord de 3-3, intentará dar la sorpresa y dejar fuera a uno de los principales candidatos al título.

Para este compromiso, Prepa 22 contará entre sus titulares con el quarterback Issac “Cachorro” Vázquez, encargado de dirigir la ofensiva, así como con el corredor José Ernesto “Neto” Martínez, quien buscará convertirse en una pieza importante del ataque terrestre.

En la otra semifinal, Prepa 2, que terminó la temporada regular con cinco triunfos y una derrota, se medirá ante Prepa Álvaro Obregón, equipo que llega a esta instancia con marca de tres victorias y tres descalabros.

Por sus números, Prepa 2 parte con ventaja sobre el papel; sin embargo, Álvaro Obregón buscará romper los pronósticos y conseguir su pase al encuentro por el campeonato.

De esta manera, los cuatro conjuntos se preparan para una jornada de emociones, donde los antecedentes quedarán de lado y únicamente dos equipos conseguirán avanzar a la gran final del Grupo Oro.