Premio Estatal del Deporte se entregará el 2 de diciembre

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués, anunció que la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en Ciudad Victoria, donde se repartirá una bolsa de 650 mil pesos entre los galardonados.

El funcionario estatal confirmó que el evento tendrá como sede el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, fecha que fue definida de acuerdo con la agenda del gobernador de Tamaulipas.

“El premio se estará efectuando el 2 de diciembre en Ciudad Victoria, en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, esto debido a la agenda que maneja el gobernador”, expresó.

Virués señaló que actualmente se realiza el proceso de notificación a los finalistas de las diferentes categorías, quienes competirán por una bolsa económica que representa un incremento histórico en los estímulos destinados a reconocer el talento deportivo de la entidad.

“Recordemos que CONADE es la encargada de repartir el tema del deportista de élite y el entrenador, por lo que el resto de los premios es recurso 100 por ciento del Estado”, explicó.

Además de las categorías principales, se reconocerá a los mejores exponentes en Deportista Infantil, Deportista Juvenil, Deportista Adaptado, Deportista Adulto Mayor y Deportista No Federado, así como a quienes destaquen en Fomento, Protección o Promoción Deportiva.

En el ámbito del Periodismo Deportivo, también se premiarán los mejores trabajos en las categorías de Entrevista, Crónica, Reportaje, Videorreportaje y Fotografía.

De esta manera, el próximo 2 de diciembre se reconocerá a deportistas, entrenadores, promotores y periodistas que han destacado por su trayectoria y aportaciones al deporte tamaulipeco durante 2026.