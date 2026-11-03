La Aguayo y Padilla disputarán el título de Segunda Fuerza

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La final de la categoría Segunda Fuerza del softbol sabatino de la Liga Universitaria quedó definida, luego de que las novenas de Padilla y La Aguayo consiguieran contundentes victorias en semifinales para instalarse en la disputa por el campeonato.

El conjunto de Padilla no tuvo complicaciones para superar por pizarra de 10 carreras a 2 a los Rayos del SUTERM, en un encuentro que resolvió prácticamente durante las primeras dos entradas.

Padilla tomó el control desde el arranque y terminó de encaminar la victoria en el segundo episodio, cuando fabricó un rally de cuatro anotaciones para colocar la pizarra 10-0, ventaja que le permitió manejar el resto del compromiso y asegurar el triunfo en cinco entradas.

En la otra semifinal, La Aguayo también hizo valer su poder ofensivo al imponerse por marcador de 10 carreras a 1 sobre Don Beto.

Desde el primer capítulo, La Aguayo marcó diferencias con un ataque de ocho carreras que dejó contra las cuerdas a su rival, obligado a buscar una remontada ante una amplia desventaja.

La novena agregó una anotación en la segunda entrada y otra en la tercera para completar su cuenta de diez carreras, mientras que Don Beto únicamente logró hacerse presente en la pizarra en una ocasión.

De esta manera, La Aguayo selló su clasificación en cinco entradas y se convirtió en el segundo finalista del certamen.

Con ambos equipos mostrando contundencia ofensiva en semifinales, Padilla y La Aguayo se enfrentarán por el campeonato de Segunda Fuerza, en una serie que promete emociones dentro del diamante.