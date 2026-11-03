Se preparan filiales de Correcaminos para seguir sumando en el torneo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el firme propósito de seguir consolidándose en el presente torneo y buscar estar dentro los primeros lugares de la clasificación general, los equipos filiales de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, iniciaron la semana de entrenamiento para afrontar sus respectivos compromisos en la Liga Premier, así como en la Liga TDP, a disputarse en la capital tamaulipeca este próximo viernes y sábado.

El conjunto universitario de la Liga Premier dirigido por el técnico Jorge Urbina, el lunes trabajó en la cancha del estadio universitario, continuando este martes con sesión en el gimnasio Multidisciplinario de la UAT y posteriormente en el estadio Eugenio Alvizo Porras, con trabajos técnico-tácticos y así lo realizarán a lo largo de la semana para definir el cuadro que habrá de enfrentar al conjunto de Delfines de Coatzacoalcos este sábado 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana en el estadio Marte R Gómez, en partido de la jornada 11 del actual torneo.

Asi mismo el cuadro juvenil comandado por Edgar Barrón, inició la semana el lunes por la tarde su trabajo semanal, para continuar a temprana hora de reste martes en el estadio universitario y concluir el trabajo físico en el gimnasio multidisciplinario, para así ir planeando lo conveniente para su partido de este viernes 6 de noviembre, cuando reciba la visita de Gallos Nuevo León a las 10:00 de la mañana en el estadio Eugenio Alvizo Porras, correspondiente a la jornada 10 de la actual temporada 2026-2027.

Cabe hacer mención que los jugadores universitarios Nahum Mendiola, Emilio Salazar y Brando Martínez, concluyen este martes su concentración a los procesos de Selección TDP, que se prepara para una gira por Europa.