Ciudad Victoria albergará el Latinoamericano de Ligas Pequeñas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por segunda ocasión, Ciudad Victoria será sede del Campeonato Latinoamericano de Béisbol de la categoría Junior (13-14 años) de Ligas Pequeñas, afiliadas al programa Little League (Williamsport), torneo que se disputará en febrero de 2027 y otorgará un boleto a la Serie Mundial de la especialidad.

Óscar Urbina Vázquez, subdirector de la Región Centro-Sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, anunció que la capital tamaulipeca recibirá nuevamente esta competencia internacional, cuya fecha exacta se dará a conocer durante el mes de diciembre.

“Será en diciembre cuando se defina la fecha exacta. Lo que sabemos es que será en febrero, ya que este torneo otorga uno de los boletos al Mundial”, explicó.

El directivo señaló que se espera la participación de entre ocho y nueve equipos, con representantes de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, además de un segundo conjunto mexicano.

La Liga Santa María de Aguayo será la anfitriona del certamen, en el que las novenas participantes buscarán conquistar el campeonato y asegurar su clasificación a la justa mundialista.

Finalmente, Urbina Vázquez indicó que la Serie Mundial de la categoría Junior está contemplada para finales de julio en Taylor, Michigan, Estados Unidos, donde competirán los equipos clasificados de las diferentes regiones.