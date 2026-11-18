¡Adiós a dos, otros dos en veremos!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante las bajas de Alan Dipippa y Tomás Sandoval, así como la finalización de los contratos de Vicente Torres y Duván Mina, Correcaminos ha dejado vacantes todas sus plazas de jugadores extranjeros de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga de Expansión MX.

A través de su área de Comunicación Social, el Club de la UAT anunció oficialmente la salida de los argentinos Alan Dipippa y Tomás Sandoval, quienes no entran en los planes del estratega Gabriel “Místico” Pereyra para la próxima campaña.

En cuanto a sus números, el zaguero tuvo poca actividad debido a las lesiones que sufrió durante el Apertura 2026, disputando únicamente 468 de los mil 350 minutos posibles. Por su parte, el delantero vio acción en 12 encuentros, acumulando 572 minutos y una anotación.

En lo que respecta al colombiano Duván Mina, su contrato llegó a su fin y la directiva naranja analiza su posible renovación, luego de que fuera uno de los elementos más utilizados por el “Místico” Pereyra, al registrar 928 minutos de juego y tres anotaciones durante el certamen.

En el caso del capitán y mediocampista ecuatoriano Vicente Torres, la directiva universitaria continúa evaluando la posibilidad de adquirir su carta al Aucas de Ecuador, club propietario de los derechos del futbolista, cuyo vínculo contractual con Correcaminos ha concluido.

De esta manera, el conjunto naranja se ha quedado momentáneamente sin jugadores extranjeros, a la espera de que la directiva defina la continuidad de Mina y Torres, así como la posible incorporación de nuevos refuerzos para el próximo torneo.