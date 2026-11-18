Regresa Copa UAT

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este miércoles arranque la edición XLVII del torneo de Futbol Infantil y Juvenil de Copa UAT, donde estarán participando más de 150 equipos en las siete categorías.

Lo anterior lo dio a conocer Axel Galván, quien agregó, “sabemos que el tiempo es corto más que nada porque se vienen las vacaciones de diciembre, por lo que se arrancará esta semana y pausar una semana antes de irse de vacaciones e iniciar de nueva cuenta en el mes de enero cuando se retomen las clases”.

Explicó que para esta edición se estarán sumando los campos de los Hundidos 2 y 3 los cuales en la actualidad ya cuentan con alumbrado nuevo, “estamos tratando de aprovechar todas las instalaciones que tiene la UAT para practicar este deporte”.

Detalló que en esta ocasión la categoría de Cracks del Futuro se baja un año al ser 2022-23, en el caso de Biberones son 2020-21, Dientes de leche 2018-19, UATITOS 2016-17, Bip-Bips 2014-15, Juvenil A 2012-13 y Juvenil B 2010-11.