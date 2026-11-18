Llega Victoria a la cancha a la capital

Por Andrés Ramírez Acosta

cd. Victoria, Tamaulipas.- La pasión por el futbol se vivirá este próximo 22 de noviembre se juegue la primera edición de la Copa Victoria en la Cancha, donde se estará compitiendo por una bolsa económica de 20 mil pesos.

De acuerdo con el sistema de competencia, en esta ocasión le toca el turno a la modalidad de Fut-7, el cual se estará desarrollando en el empastado del Estadio Universitario ‘Profr. Eugenio Alvizo Porras’.

Torneo que promete muchas emociones, calidad y buen espectáculo, esto al reunir a lo más selecto de la región, donde estarán compitiendo ocho equipos por la bolsa económica.

Y es que los equipos de MaCE FC, Toros de la Horacio Terán, Deportivo Martínez, Deportivo La Corona, DIMADA, Las Marías FC, Goyita – Rey Cuervos y San Pancho son los que buscan coronarse en la rama varonil.

El sistema de competencia es claro será a eliminación directa, quedando los dos mejores en la gran final, la cual está programada a las 19:00 horas del domingo.

De igual manera se estará desarrollando la rama Femenil serán cuatro equipos que buscan la gloria, siendo Deportivo Martínez, Güémez FC, CBTis 119 y Estrellas FC.

En el caso la rama varonil las llaves quedaron de la siguiente manera, la Horacio Terán enfrenta a Martínez; mientras que Dimada y Goyita-Rey Cuervo chocan por avanzar a Semifinales. En tanto que MaCE FC enfrenta a San Pancho FC y Las Marías jugará ante Deportivo La Corona.

Por su parte en la rama femenil juegan Deportivo Martínez ante Güémez FC y CBTis 119 ante Estrellas FC.