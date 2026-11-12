Silver Promotions presenta una Navidad Sin Límites

+Andrade, Volador Jr., Hechicero, Atlantis y Blue Panther encabezan la espectacular cartelera que se vivirá el 14 de diciembre en Ciudad Victoria.

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La emoción de la lucha libre volverá a encenderse en la capital tamaulipeca con la función “Navidad Sin Límites”, organizada por Silver Promotions Wrestling, que reunirá a destacadas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el próximo lunes 14 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Siglo XXI.

La empresa promotora dio a conocer una cartelera de seis enfrentamientos, en la que se combinarán estrellas nacionales, leyendas del pancracio, talento femenil y luchadores locales, en una velada que promete emociones de principio a fin.

El combate estelar estará protagonizado por Andrade y Komander, quienes unirán fuerzas para enfrentar a Volador Jr., y Hechicero, en un choque que reunirá a cuatro exponentes de la lucha libre mexicana, caracterizados por su espectacularidad y calidad sobre el cuadrilátero.

Otro de los grandes atractivos será la lucha de leyendas, donde Blue Panther y Atlantis harán equipo para medirse ante Último Guerrero y Gran Guerrero, en un enfrentamiento que revivirá una de las rivalidades más representativas de los encordados mexicanos.

En la batalla semifinal, Bárbaro Cavernario, Euforia y Stuka Jr. se enfrentarán a Esfinge, Neón y Titán, en una contienda que promete intensidad, vuelos y castigos de alto impacto.

La rama femenil también tendrá un lugar importante dentro de la función con la lucha de Amazonas, en la que Tessa Blanchard, Garra Negra y Kira se medirán ante Zeuxis, Olympia y Reina Isis, seis gladiadoras que buscarán imponer sus condiciones sobre el ring.

Por su parte, el talento local tendrá la oportunidad de compartir escenario con las figuras del CMLL en una lucha especial, donde Difunto, Villano III Jr. y Zandokan Jr enfrentarán a El Coyote, Silver Fly y Brillante Jr., en un combate que permitirá a los representantes de la región mostrar su calidad ante la afición victorense.

Además, la empresa anunció una lucha adicional, cuyos protagonistas serán revelados próximamente con más talento tamaulipeco, aumentando la expectativa por esta función que marcará el cierre de actividades de Silver Promotions Wrestling en 2026.

Con esta cartelera, Silver Promotions Wrestling busca consolidar a Ciudad Victoria como una plaza importante para la lucha libre profesional, acercando a los aficionados espectáculos de primer nivel y reuniendo a distintas generaciones de gladiadores.

La cita será el lunes 14 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en la Unidad Deportiva Siglo XXI. Los precios de los boletos y los puntos de venta serán anunciados próximamente por la empresa organizadora .