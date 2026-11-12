¿Qué pasa con tu cuerpo cuando dejas de tomar refresco todos los días?

Tomar refresco durante las comidas es una costumbre frecuente en muchos hogares mexicanos. Sin embargo, detrás de su sabor dulce se encuentra una cantidad considerable de azúcar que, consumida regularmente en exceso, puede afectar la salud a largo plazo.

De acuerdo con los CDC, el consumo habitual de bebidas azucaradas se relaciona con un mayor riesgo de aumento de peso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries dentales.

Una lata de refresco convencional de aproximadamente 355 mililitros puede contener alrededor de diez cucharaditas de azúcar añadida, aunque la cantidad depende del producto.

Sustituir estas bebidas por agua natural puede ayudar a reducir la cantidad de azúcar y calorías que se consumen diariamente.

Los especialistas recomiendan realizar cambios graduales, como disminuir la frecuencia con la que se toman refrescos y preferir agua simple o con rodajas de fruta, sin azúcar añadida.