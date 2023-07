Ingrid Coronado estalla contra Anna Ferro

[ssba]

Ingrid Coronado sigue defendiendo el patrimonio de sus hijos, Luciano y Paolo, fruto de su relación con Fernando del Solar, luego de que la viuda del conductor argentino sigue habitando el inmueble que presuntamente le pertenece a los menores.

“Yo no he iniciado algún juicio aún, estaba esperando que ella me lo entregara de buena voluntad, yo creo que eso es algo que no va a suceder, ese departamento no hay manera que se lo quede nadie más, aquí lo único que perderíamos en un juicio es tiempo y dinero, y me parece triste que ella esté dispuesta a hacer algo así”, explicó la presentadora en entrevista con el programa Sale el Sol.

De la misma manera, la artista mexicana confesó que agotó todas las opciones para no inmiscuir a las autoridades en este caso. “No me va a quedar de otra, intenté por las buenas, pero sus abogados jamás han aparecido, ella tampoco responde y no tengo otra opción más que proteger el patrimonio de mis hijos”, subrayó.

Conjuntamente, Coronado recalcó que la morada donde Fer pasó sus últimos momentos de vida es de sus hijos menores por una poderosa razón.

“No es un departamento que esté en disputa, yo no estoy peleando nada, este departamento está a mi nombre en un fideicomiso, y ha estado la mitad a mi nombre todos estos años, o sea, ella ha estado habitando un departamento de la ex todo este tiempo, yo hubiera pensado que cuando ella lo supiera iba a decir ‘listo, yo no quiero vivir ahí’”, destacó.

Por otra parte, Ingrid aprovechó el momento para agradecer a los amigos de Del Solar que le han pedido a Anna que les regrese a los hijos de Fernando el departamento donde vive actualmente.

“A mí me queda claro que ellos querían mucho a Fer, porque lo que están haciendo es cuidar el patrimonio de mis hijos, ellos quieren a mis hijos y mis hijos los quieren a ellos, yo a Aarón lo conozco desde que yo estaba casada, es un amigo de toda la vida y honestamente agradezco todo el cariño que les tienen a mis hijos y que siempre hayan estado a su lado, y ahora que no está su papá, el hecho de que ellos estén cuidado lo que es bueno para mis hijos, es algo que me hace sentir muy agradecida .Me parece increíble que ellos tengan que pagar de su bolsa un dinero de algo que no tendría que ser así, ¿por qué no hacemos las cosas de forma correcta”, aseveró.

Por último, Coronado externó su postura ante las versiones que aseguran Ferro maltrató a Fer en sus últimos momentos de vida.

“Yo no puedo hablar de algo que no vi. Esta situación me parece que es penosa. A mí se me acusó de un crimen que no cometí, desde el principio se dijo que yo había abandonado a una persona enferma, para empezar, yo no abandoné a nadie y para seguir, tampoco estaba enfermo en ese momento, pero finalmente se hizo un escándalo de algo que yo no tenía ninguna responsabilidad, esa es la realidad, pero ellos saben cuál es la verdad y para mí eso es lo más importante”, manifestó.