Ingrid Coronado responde a madre de Fer del Solar

Ingrid Coronado respondió a las últimas declaraciones de su exsuegra Rosa Servidio, madre de Fernando del Solar, quien señaló públicamente a la presentadora de no permitir que sus hijos convivan con la familia de su padre desde que el artista falleció.

A pesar de que la exconductora del programa Venga la Alegría no había querido profundizar en el controversial tema, esta vez decidió no quedarse callada y envió un contundente mensaje a Servidio.

“Ahí hay una situación especial y es que mis hijos fueron engañados, y ella sabe perfectamente a qué me refiero, y yo no voy a jamás permitir que alguien haga algo que dañe a mis hijos, y finalmente así se viven las consecuencias”, mencionó la famosa.

No obstante, Ingrid comentó que ahora que enfrenta una batalla legal para recuperar el departamento de sus hijos menores, doña Rosa puede demostrar su apoyo hacia los niños.

“Ahorita ella tiene una enorme oportunidad para demostrar que está del lado de mis hijos, finalmente es su abuela y a mí me encantaría que pudieran tener una buena relación, siempre y cuando juegue a favor de ellos, y yo voy a hacer eso, no solamente con ella, sino con todas las personas que rodeen a mis hijos”, puntualizó.

Asimismo, Coronado recalcó que pedirá el mismo trato a todas las personas que estén cerca de sus retoños, mientras sean menores de edad. “Yo soy responsable, no solamente de su crianza, sino también de su salud emocional”, aseveró.

Finalmente, la artista aseguró en entrevista para el programa Sale el sol que, pese a los problemas legales que mantiene con Anna Ferro, viuda de Fernando, ella siempre recordará con cariño a su ex.

“Yo lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y lo que tienen de él me fascina y mis hijos no serían ellos si no fuera porque son sus hijos, y yo los amo y los adoró así, e incluso las cosas que hicieron que yo me enamorara de él, mis hijos las tienen, yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos ser recordados”, concluyó.